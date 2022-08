Silent Hill 2: un fan lo sta ricreando in Unreal Engine 5, utilizzando le risorse originali

Lo youtuber Silent ha pubblicato un video in cui mostra il suo lavoro di rifacimento di Silent Hill 2 in Unreal Engine 5, utilizzando le risorse originali. Naturalmente si tratta di un lavoro amatoriale e non sappiamo quando e sé arriverà a compimento, ma intanto è un bel vedere e l'ulteriore segno dell'amore di molti per la serie, decisamente maltrattata da Konami negli ultimi anni.

Di base, Silent ha esportato le risorse di Silent Hill 2 e le ha utilizzate per realizzare un paio di scene in Unreal Engine 5. Il suo obiettivo è quello di spingere l'originale fino ai suoi limiti, usando un motore di gioco moderno.

Per migliorare le texture originali, Silent ha utilizzato delle tecniche basate sull'intelligenza artificiale. Inoltre ha introdotto in gioco i riflessi in ray tracing, le ombre dinamiche e un sistema di illuminazione avanzato. Infine, ha optato per dare ai giocatori la possibilità di scegliere tra una visuale in prima e in terza persona.

Il risultato è molto simile all'originale, tanto che guardandolo pare di trovarsi di fronte a un'edizione rimasterizzata. Come sempre in questi casi è giusto fare i complimenti a questo fan per la devozione che sta dimostrando, ma allo stesso tempo fa specie pensare che non esiste un modo legale per giocare ai vecchi Silent Hill sulle moderne piattaforme. Da tempo si parla di nuovi progetti in merito alla serie, ma per ora non si è saputo niente di certo.