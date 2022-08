Immortality in arrivo a breve su iOS e Android tramite Netflix

Immortality, la nuova avventura diretta da Sam Barlow, approderà a breve sui dispositivi iOS e Android per gli abbonati a Netflix: lo hanno annunciato su Twitter gli sviluppatori del gioco, a poche ore dal lancio su PC e Xbox Series X|S.

Accolto dalla stampa internazionale con voti entusiastici, Immortality potrà dunque essere goduto anche dai possessori di smartphone e tablet che dispongano di un abbonamento alla piattaforma streaming.

"Immortality arriverà molto presto sui terminali Apple e Android via Netflix", ha scritto il team. "Ci stiamo prendendo un po' di tempo extra per la versione mobile al fine di assicurarci che sia la migliore esperienza possibile per gli abbonati a Netflix di tutto il mondo."

Si tratta senza dubbio di una gran bella notizia, considerando la qualità del prodotto: nella nostra recensione di Immortality non ci siamo fatti problemi nel definire il titolo di Sam Barlow un capolavoro, dotato di una storia splendida e di un cast straordinario.