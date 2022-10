Offerte Amazon: Echo Buds di 2° gen in sconto al minimo storico con le Offerte Esclusive Prime

Sono finalmente iniziate le Offerte Esclusive Prime che permettono agli abbonati Amazon Prime di sfruttare una serie di promozioni per i giorni 11 e 12 ottobre 2022. Vi proponiamo quindi uno sconto per gli Echo Buds di 2° generazione, sia con custodia di ricarica con cavo che wireless. Lo sconto è rispettivamente di 40 e 50 euro. Entrambi i modelli di Echo Buds di seconda generazione sono ora in sconto al prezzo minimo storico, sia nel colore bianco che nel colore nero. Sono ovviamente venduti e spediti da Amazon.

Gli Echo Buds di 2° gen propongono un audio dinamico e la cancellazione attiva del rumore. Supportano i comandi vocali di Alexa per ascoltare musica, podcast e audiolibri Audible. La batteria propone fino a 5 ore di riproduzione musicale per ogni carica e fino a 15 ore con la custodia di ricarica. Una ricarica rapida da 15 minuti ti permette di ascoltare fino a 2 ore di musica. Supportano anche gli altri assistenti vocali.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Echo Buds di 2° generazione

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.