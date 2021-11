Offerte Amazon: Fire TV Stick 4K Max, 4K e Lite in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare vari modelli di Fire TV Stick a prezzo scontato. Precisamente, sono disponibili alla consegna i modelli 4K, 4K Max e Lite. Anche il modello base è in sconto. L'offerte migliore in valore assoluto è sui modelli 4K e 4K Max, che propongono uno sconto di 26€.

Offerta Amazon Ti presentiamo Fire TV Stick 4K Max, Wi-Fi 6, con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) € 64,99 € 38,99 Vedi

Offerta

Ecco i link alle offerte dei vari modelli:



Questo è anche il primo sconto sul modello Fire TV Stick 4K Max, pari al 40%. Si tratta di un'occasione da non perdere, visto che non è detto che durante il Black Friday sarà riproposto allo stesso prezzo.

Fire TV Stick 4K Max è il lettore multimediale Amazon più potente, con il 40% di potenza in più rispetto a Fire TV Stick 4K. Supporta Wi-Fi 6 e propone video a 4K Ultra HD, con supporto per Dolby Vision, HDR, HDR10+ e audio Dolby Atmos. Tramite questo Stick potete vedere serie TV su Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e altre app. Include anche un telecomando con supporto vocale per Alexa. Supporta anche la funzione Live View con finestra picture-in-picture per vedere le immagini della telecamera alla porta d'ingresso senza interrompere la visione della TV.

Fire TV Stick 4K Max

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.