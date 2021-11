Metroid Dread si aggiorna alla versione 1.0.2 con la nuova patch

Metroid Dread ottiene un nuovo aggiornamento alla versione 1.0.2, con la patch disponibile in queste ore e dedicata soprattutto all'aggiustamento di alcuni bug e inconvenienti rilevati nel gioco, sebbene si tratti di elementi piuttosto marginali.

Il premiato titolo per Nintendo Switch si era aggiornato con l'update 1.0.1 il 21 ottobre, risolvendo con questo un bug piuttosto molesto che bloccata alcuni giocatori dalla progredire all'interno del gioco, mentre in questo caso l'update sembra contenente elementi più ordinari di controllo e sistemazione di eventuali problemi secondari, ma comunque importanti, soprattutto per quanto riguarda un bug specifico relativo al boss finale, rilevato non spesso ma comunque in grado di bloccare il gioco.

Vediamo dunque quali sono gli elementi aggiustati dalla patch 1.0.2 di Metroid Dread: