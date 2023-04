Offerte Amazon: Forza Horizon 5 Premium Add-Ons Bundle al prezzo minimo, comprende le espansioni

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Forza Horizon 5: Premium Add-Ons Bundle, un pacchetto di contenuti aggiuntivi per il gioco base che comprende anche le due espansioni. Lo sconto segnalato è di 28.39€, ovvero del 57%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato di questo pacchetto è 50€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Si tratta di un contenuto digitale che viene inviato tramite email, quindi non si deve aspettare la spedizione fisica.

Forza Horizon 5: Premium Add-Ons Bundle include il Pacchetto di benvenuto, il Pass auto, l'abbonamento VIP e due espansioni di gioco. Per poterlo usare è necessario possedere il gioco base che non è incluso in questo contenuto digitale. È anche necessario connettersi a internet per fare il download.