Dead Island 2: svelati i Trofei e gli Obiettivi dell'action a base di zombi

Con il lancio fissato tra poche settimane, il portale TrueAchievements ha pubblicato la lista dei trofei e obiettivi di Dead Island 2, gentilmente condivisi dagli sviluppatori di Dambuster Studios. L'elenco è quasi completo, mancano giusto gli achievement relativi ai progressi delle missioni principali che includono spoiler.

Making Your Mark - Completa 10 missioni non legate alla storia - 10G

Rising Star - Completa 20 missioni non legate alla storia - 40G

LA Influential - Completa 40 missioni non legate alla storia - 100G

Ooh, Shiny! - Trova la tua prima arma leggendaria - 10G

Zombologist - Sblocca tutti i tipi di zombi nella Zompedia - 10G

On Safari - Completa il primo livello di ogni Sfida zombi - 50G

Variety is the Spice of Death - Completa il primo livello di ogni Sfida arma - 50G

Zombicidal Maniac - Completa il primo livello di ogni sfida di combattimento - 50G

Survival Skills - Completa il primo livello di ogni sfida Sopravvissuto - 50G

Smorgasbord - Completa il primo livello di ogni sfida di esplorazione - 50G

Sharpest Tool in the Box - Completa 5 missioni armi smarrite e ritrovate - 50G

Sole Survivor - Completa tutte le missioni Persona scomparsa smarrita e trovata - 50G

Jumbo Keyring - Sblocca 10 forzieri - 20G

Bookworm - Raccogli 20 diari - 20G

Stacking the Deck - Colleziona 30 carte abilità - 10G

Max Headroom - Raggiungi il livello 30 - 50G

Anger Management - Uccidi 50 zombi con dei "Fury Attack" - 10G

This is My Weapon - Potenzia completamente un'arma superiore e personalizzala con una mod o un vantaggio in ogni slot - 10G

Hazardous Materials - Uccidi 100 zombi usando danni caustici, da fuoco o da shock - 10G

Break a Leg - Mutila 100 arti - 10G

Slayer Squad - Completa 5 missioni qualsiasi in cooperativa - 10G

I Am the Resurrection - Rianima altri Slayer 5 volte - 10G

Coup de Grâce - Uccidi 25 zombi usando le mosse finali - 10G

Perks of the Job - Completa 5 sfide progetto - 10G

Donk! - Lancia un'arma da mischia e colpisci uno zombi a più di 35 metri di distanza - 10G

Apex Predator - Abbatti 10 varianti Apex - 10G

I Got a Zombie Army and You Can't Harm Me - Esegui 25 mosse difensive perfette - 10G

Come possiamo vedere per sbloccare tutti i trofei e gli obiettivi di Dead Island 2 dovrete darvi parecchio da fare con le attività extra. I più lunghi sono sicuramente quello che richiede di completare 40 missioni secondarie e quelli legati alle sfide di armi e combattimenti.

Non mancano poi achievement che richiedono di eseguire uccisioni in modi particolari, come ad esempio quello che richiede di eliminare 25 zombi con mosse finali o di colpirne uno lanciando un'arma da mischia ad almeno 35 metri di distanza.

Dead Island 2 sarà disponibile a partire dal 21 aprile 2023 per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC. Giusto pochi giorni fa abbiamo pubblicato uno speciale con tutte le novità emerse sul action open world a base di mangiacervelli di Dambuster Studios.