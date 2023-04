Nintendo Systems: ha aperto i battenti la società di Nintendo e DeNa per i "nuovi servizi digitali"

Nintendo e DeNA hanno lanciato la joint venture Nintendo Systems. Le due società avevano annunciato a novembre la costituzione di una nuova società che sarebbe stata di proprietà di Nintendo all'80% e avrebbe aperto i battenti nell'aprile del 2023.

Nintendo Systems, situata a Tokyo, è ora operativa; il suo sito web è stato aperto e descrive i ruoli della società come "sviluppo e gestione di sistemi legati alla parte digitale dell'attività di Nintendo" e "pianificazione, sviluppo e gestione di nuovi servizi".

Il presidente della società è Tetsuya Sasaki, che è parte di Nintendo dal 1995, anno nel quale ha iniziato a lavorare come ingegnere software per la divisione EAD. Sasaki si è occupato soprattuto di dare supporto alla programmazione: in passato ha contribuito a giochi come The Legend of Zelda: The Wind Waker, Mario Kart DS, Wii Sports e Animal Crossing: Wild World. Ha anche programmato i browser internet di Wii U e 3DS.

DeNa x Nintendo

In una dichiarazione sul sito si legge: "Nintendo Systems è nata nell'aprile 2023, guidata da un team di ingegneri di Nintendo e DeNA per creare un sistema che facilitasse la distribuzione dell'intrattenimento di Nintendo ai nostri clienti".

"In mezzo alle tante innovazioni tecnologiche del mondo, valorizzando lo spirito di originalità e flessibilità, i membri con diversi punti di forza si impegnano in vivaci discussioni e lavorano fedelmente per creare sistemi con l'obiettivo di ottenere grandi risultati che non possono essere raggiunti da una sola persona".

"La tecnologia che circonda Internet sta cambiando a un ritmo vertiginoso e aumenta di complessità ogni giorno. In questo contesto, Nintendo Systems sfrutterà il rapporto di fiducia tra Nintendo e DeNA, alimentato da una partnership di oltre sette anni, per creare nuove innovazioni per il mondo, guidate dall'originalità di Nintendo e dalla conoscenza della tecnologia di DeNA."

"Si prevede che lo sviluppo della tecnologia nell'industria dell'intrattenimento continuerà a crescere. Continueremo a raccogliere la sfida di far sorridere il maggior numero possibile di clienti attraverso l'intrattenimento di Nintendo, incorporando una gamma diversificata di tecnologie, da quelle tradizionali a quelle più all'avanguardia."

Nintendo ha iniziato a collaborare con DeNA nel 2015 e ha acquisito il 15% dell'intera società. Da allora l'azienda giapponese ha pubblicato diversi giochi per smartphone sotto la supervisione di Nintendo, tra cui Miitomo, Super Mario Run, Fire Emblem Heroes, Animal Crossing: Pocket Camp e Mario Kart Tour.