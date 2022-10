Offerte Amazon: Google Pixel 6a + Pixel Buds A-Series in sconto con le Esclusive Prime

Sono finalmente iniziate le Offerte Esclusive Prime che permettono agli abbonati Amazon Prime di sfruttare una serie di promozioni per i giorni 11 e 12 ottobre 2022. Vi proponiamo quindi uno sconto per una combo Google Pixel 6a + Pixel Buds A-Series. Lo sconto è di 159€, ovvero del 28%. Il prezzo consigliato per questo pacchetto è 558€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Google Pixel 6a propone Goolge Tensor, il primo chip realizzato da Google, appositamente per Pixel. Google Tensor rende Google Pixel 6a più veloce e reattivo. La batteria adattiva di Google Pixel può durare più di 24 ore. Il telefono permette di tradurre dal vivo 11 lingue diverse. Il pacchetto include anche gli auricolari Pixel Buds A-Series

Google Pixel 6a + Pixel Buds A-Series

