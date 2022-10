Xbox Game Pass: ARK 2 resterà nel catalogo del servizio Microsoft per tre anni

A quanto pare ARK 2 resterà disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass per gli abbonati al servizio Microsoft per almeno tre anni dopo la pubblicazione. Questo è quanto emerge da un documento depositato da Snail Games, publisher del gioco, presso la Securities and Exchange Commision (SEC) degli Stati Uniti.

Nel documento apprendiamo che la compagnia ha stretto un accordo con Microsoft nel 2018 valido fino alla fine del 2021. Successivamente tale accordo è stato modificato ed esteso, in modo tale che ARK 2 rimanga nel catalogo di Xbox Game Pass per tre anni dopo il lancio, mentre ARK 1 a quanto pare sarà incluso per sempre.

"La società ha anche un contratto di licenza a lungo termine ("Game Pass") con Microsoft per un periodo di tre anni. [...] L'accordo è stato stipulato tra le parti nel novembre 2018 e valido fino al 31 dicembre 2021. L'accordo è stato successivamente modificato nel giugno 2020 per estendere il "Game Pass" di ARK 1 perennemente in vigore dal 1 gennaio 2022 e per mettere ARK 2 nel "Game Pass" per tre anni dopo la pubblicazione.", recita il documento depositato presso il SEC.

ARK 2, un'immagine promozionale del nuovo gioco di Studio Wildcard

ARK 2 è attualmente in sviluppo per PC e Xbox Series X|S con il lancio previsto durante il corso del 2023. Lo sparatutto fantascientifico con dinosauri di Studio Wildcard è stato uno dei protagonisti dell'Xbox & Bethesda Showcase 2022, dove per l'occasione abbiamo visto un nuovo trailer.