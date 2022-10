Battlefield 2042: l'evento Liquidators è stato interrotto per problemi di progressione

DICE ha annunciato di aver temporaneamente bloccato l'evento Liquidators di Battlefield 2042 in quanto vi sono problemi di progressione.

L'annuncio è arrivato tramite il profilo ufficiale di Battlefield Direct Communication. Come potete vedere poco sotto, l'account ha scritto: "Stiamo temporaneamente disabilitando l'evento di metà stagione Liquidators. Abbiamo scoperto che i progressi e lo sblocco di ricompense per l'evento non tracciano le informazioni nel modo corretto e non è possibile equipaggiare i contenuti quando sono indicati come sbloccati. Vi daremo nuove informazioni quanto saremo pronti a riattivare l'evento."

Ecco a voi il tweet originale.

Considerando che si tratta del primo evento di metà stagione di Battlefield 2042, non si tratta di un segnale positivo. Il gioco di DICE soffre di varie problematiche fin dall'uscita e anche dopo lungo tempo non sembra in grado di proporre contenuti senza qualche intoppo.

Speriamo che gli sviluppatori siano in grado di risolvere la cosa in modo rapido e di permettere ai giocatori di tornare nell'evento Liquidators di Battlefield 2042 il prima possibile.

