Offerte Amazon: JBL Charge 5, speaker portatile a prova d'acqua in sconto per il Black Friday 2022

È iniziata una nuova settimana, ma quella del Black Friday 2022 prosegue ininterrotta. Le offerte continuano ad arrivare e ci sono sempre varie occasioni per fare acquisti di qualità a prezzi più bassi del solito, sia che si tratti di videogiochi, smartphone, tecnologia o più in generale del mondo geek. Ad esempio, potete trovare in sconto uno Speaker Bluetooth Portatile JBL Charge 5. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 199€.

JBL Charge 5 offre fino a 20 ore di riproduzione musicale senza fili dai dispositivi con Bluetooth, ricaricabili grazie al powerbank integrato. Dispone di certificazione waterproof e dustproof IPX67. La confezione include il cavo USB-C.

