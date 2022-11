I Am Jesus Christ: prologo disponibile gratis dal 1° dicembre 2022

Lo sviluppatore SimulaM ha annunciato che il prologo del gioco I Am Jesus Christ sarà disponibile a partire dal 1° dicembre 2022 gratis su Steam. La notizia è stata diramata con il 34° diario di sviluppo del gioco.

Stando a quanto riportato, I Am Jesun Christ: Prologue offrirà un'ora circa di gameplay, in cui si potranno testare i vari sistemi di gioco, compresi alcuni legati ai miracoli compibili da Gesù durante l'avventura. Vediamo anche il trailer del prologo, dato in esclusiva a IGN.com:

Pagina ufficiale di I Am Jesus Christ Prologue su Steam.

Quindi, se avete sempre sognato moltiplicare pani e pesce, camminare sulle acque, ridare la vista ai ciechi, resuscitare i parenti stretti, combattere il demonio e fare un mega prank a San Tommaso resuscitando dopo essere morti per tre giorni, questo è il gioco che fa per voi.

Da notare che I Am Jesus Christ utilizza l'Unreal Engine 5, quindi è anche un buon modo per vedere in concreto cosa possa fare la nuova versione del motore grafico di Epic Games, naturalmente considerando il fatto che stiamo parlando di una produzione decisamente piccola, in mano a un singolo sviluppatore.