Megaton Musashi X rinviato di pochi giorni, pubblicato il filmato d'apertura

Level-5 ha annunciato di aver rinviato di qualche giorno il lancio di Megaton Musashi X per Nintendo Switch, PS4 e PS5. La nuova data d'uscita è il 16 dicembre 2022, in prossimità del Natale. Contestualmente è stato pubblicato il filmato introduttivo del gioco, che mostra la versione quasi definitiva:

Per chi non lo conoscesse (immaginiamo molti), Megaton Musashi X è un gioco d'azione di Level-5 a base di robot giganti che combattono tra di loro. Il motivo del rinvio, di una sola settimana, pare essere legato ai ritardi nella produzione della seconda stagione dell'anime.

Da notare che per ora Level-5 ha annunciato Megaton Musashi X soltanto per il Giappone, senza far sapere molto su di un eventuale lancio occidentale. In effetti, visto il tipo di gioco, chissà se lo vedremo mai da queste parti.

Nell'anno 2118 d.C., la razza umana perse il 99,9% della sua popolazione a causa dell'invasione del visitatore Dructor dallo spazio.

Le poche persone rimaste hanno cancellato i loro ricordi del giorno dell'apocalisse e hanno continuato la loro normale vita nei rifugi. Tuttavia, alcuni di loro, i "prescelti", alla guida del robot gigante "Rogue" attendono l'occasione per contrattaccare gli alieni...

Tempo che il samurai d'acciaio scenda in battaglia.