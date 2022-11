Teamfight Tactics: tutto quello che è emerso ai Mondiali di Alicante

Teamfight Tactics non è il figlio preferito di mamma Riot Games ma, se i mondiali appena svolti ad Alicante ci hanno insegnato qualcosa, le cose stanno per cambiare. Siamo volati in Spagna per vedere il dietro le quinte della competizione per capire il presente, ma soprattutto il futuro, dell'esport di TFT perché ci sono molte novità in arrivo.

Purtroppo, i mondiali di Dragonlands (l'ultimo set prima del nuovo Monsters Attack) non si sono svolti con i giocatori in presenza ma online, una scelta che non abbiamo compreso fino in fondo. Questo non ha impedito a Riot Games di riempire un intero studio televisivo sulle colline di Alicante con un set da più di 500 metri quadrati per ospitare caster e analisti.

In questo speciale sui Mondiali di Teamfight Tactics, però, non parleremo solo della competizione perché a margine dell'evento siamo riusciti a confrontarci con chi, in Riot Games, è incaricato del futuro esportivo del gioco. Abbiamo dovuto leggere tra le righe, ma l'intento della casa di sviluppo è chiaro e decisamente in controtendenza con il modo in cui ha gestito le competizioni fino ad ora.