GameStop, Black Friday: tanti sconti su videogiochi e console tra negozi e online

Anche la catena di negozi GameStop ha fatto partire la sua iniziativa per il Black Friday, con una grande quantità di sconti riguardanti console e videogiochi, oltre ad altri prodotti trattati dai rivenditori in questione.

Dal 17 al 28 novembre, è possibile trovare una notevole quantità di sconti anche direttamente sul sito della compagnia, come potete vedere a questo indirizzo.

GameStop, il logo

Per quanto riguarda le console, le offerte di maggior rilievo riguardano soprattutto Xbox Series S, che può essere acquistata a 249,98 euro, Nintendo Switch standard con Mario Kart 8 Deluxe e abbonamento a Nintendo Switch Online per 3 mesi a 299,98 euro oppure Nintendo Switch OLED con Minecraft a 349,90 euro.

Curiosamente, il prezzo di Xbox Series S corrisponde attualmente a quello di una PS4 usata sul sito di GameStop. Molte le offerte per quanto riguarda i singoli giochi, da tenere particolarmente d'occhio vista la presenza anche di titoli piuttosto recenti.

Possiamo trovare Assassin's Creed Valhalla e Far Cry 6 a 17,98 euro, Cyberpunk 2077 a 18,98 euro, Forza Horizon 5 e Halo Infinite a partire da 19,98 euro e Gotham Knights a 49,98 euro. Sul fronte PlayStation, si segnala la presenza di Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Ghost of Tsushima a 28,98 euro, Gran Turismo 7 a partire da 38,98 euro e Horizon Forbidden West a partire da 38,98 euro, oltre a Ratchet & Clank e Demon's Souls a 38,98 euro. Particolarmente interessante anche The Last of Us 2 a 9,98 euro.

In ogni caso, le offerte si rinnovano quotidianamente, dunque tra poche ore dovrebbero essere disponibili ulteriori giochi, inoltre vanno tenuti in considerazione anche i titoli usati che vengono segnalati sul sito. In generale, consigliamo di tenere d'occhio il sito ufficiale di GameStop in questa settimana, per tutte le offerte e gli sconti previsti in questi giorni.