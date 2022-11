Pokémon Scarlatto e Violetto: qual è lo starter migliore tra Sprigatito, Fuecoco e Quaxly?

Sprigatito, lo starter Erba

Sprigatito, lo starter di tipo Erba di Pokémon Scarlatto e Violetto

Sprigatito è lo starter di tipo Erba di nona generazione. A partire dal livello 16 il Pokémon Erbagatto si evolve in Floragato e successivamente dal livello 36 in Meowscarada, guadagnando il doppio tipo Erba / Buio che ben rappresenta il suo aspetto da illusionista. Questa combinazione lo rende resistente agli attacchi Acqua, Buio, Elettro, Erba, Spettro, Terra e immune a quelli Psico, mentre risulta debole a quelli Folletto, Fuoco, Ghiaccio, Lotta, Veleno e Volante. Sono fatali invece le mosse Coleottero, da cui subisce il quadruplo dei danni.

Per quanto riguarda le statistiche, Meowscarada può vantare un elevato valore di Attacco e Velocità. Quest'ultimo in particolare è il più alto tra tutti gli starter della serie. Di contro l'Attacco Speciale è solo discreto, mentre PS, Difesa e Difesa Speciale sono tra i più bassi tra i tre Pokémon iniziali di Paldea. La mossa esclusiva di Sprigatito è Prestigiafiore, che impara non appena si evolve in Meowscarada. Si tratta di un attacco fisico di tipo Erba con 70 di potenza particolarmente utile per via delle sue peculiarità: non manca mai il bersaglio (a meno che non sia invulnerabile grazie a mosse come Volo e Fossa) e causa sempre un "brutto colpo" (ad eccezione degli avversari con abilità come Guscioscudo) infliggendo dunque il 50% in più di danni. Insomma si tratta di una mossa valida in praticamente tutte le occasioni e che vi consigliamo di mantenere tra quelle apprese dal Pokémon.

Salendo di livello Sprigatito ed evoluzioni apprendono un buon numero di attacchi fisici Erba e Buio che sfruttano il bonus di tipo, come Semebomba (che vi consigliamo di sostituire con Prestigafiore), Nottesferza, Privazione, e quello di tipo Folletto Carineria. Impara anche mosse che scalano sull'Attacco Speciale, come Energipalla e Verdebufera, ma non sono particolarmente utili dato che il Pokémon non eccelle in questa statistica. È possibile espandere e rendere ancor più versatile il moveset di Meowscarada tramite le MT, grazie alle quali può imparare mosse di molteplici tipi come Riduttore, Aerossalto, Breccia, Ombrartigli e Tuonopugno, giusto per fare qualche esempio.

Tirando le somme Meowscarada è un Pokémon specializzato negli attacchi fisici, che può accedere a un moveset piuttosto variegato e che idealmente dovrebbe riuscire ad attaccare per primo in buona parte degli scontri grazie alla sua elevata Velocità. Di contro i parametri difensivi sono tutt'altro che eccezionali e il suo doppio tipo lo mette in difficoltà contro un buon numero di mosse.