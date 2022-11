Pokémon Scarlatto e Violetto: le differenze e i Pokémon esclusivi di ogni versione

Come da tradizione, anche Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto presentano delle differenze che rendono ognuno dei titoli di nona generazione a modo suo unico. Quella più importante è rappresentata dalle creature esclusive per ciascuna versione, come ad esempio i leggendari di copertina, Koraidon (Scarlatto) e Miraidon (Violetto). Con il lancio dei due giochi ormai alle porte, abbiamo elencato di seguito le differenze e i Pokémon esclusivi di Scarlatto e Violetto attualmente conosciuti. Nota: aggiorneremo questo articolo dopo il lancio, includendo tutte le informazioni sui Pokémon esclusivi del libro Scarlatto e del libro Violetto e altre differenze non ancora svelate ufficialmente.

I Pokémon esclusivi di Scarlatto e Violetto I due Pokémon Leggendari di Scarlatto e Violetto Koraidon (destra) e Miraidon (sinistra) nelle loro forme guidabili Come spiegato in apertura, anche Pokémon Scarlatto e Violetto non si sottraggono alla tradizione dei Pokémon esclusivi. Parliamo di creature che si possono catturare solo in una versione e assenti nell'altra. Ad esempio, Larvitar ed evoluzioni appaiono allo stato selvatico solo in Scarlatto e l'unico modo ottenerli anche in Violetto è tramite gli scambi con altri allenatori. Lo stesso vale per Koraidon e Miraidon, i due leggendari presenti sulla copertina dei due giochi, che si possono ottenere rispettivamente solo in Scarlatto o Violetto. Di seguito trovate l'elenco delle creature esclusive di Pokémon Scarlatto e Violetto note finora. Pokémon Scarlatto Larvitar

Pupitar

Tyranitar

Stonjourner

Koraidon

Aramoruge

Donphan (Grandizanne) Pokémon Violetto Bagon

Shellgon

Salamance

Eiscue

Miraidon

Ceruledge

Donphan (Solcoferreo)

Il Libro scarlatto e il Libro Violetto A sinistra Donphan Grandizanne del Libro Scarlatto e a destra Donphan Solcoferreo del Libro Violetto Tramite uno degli ultimi trailer ufficiali, sono stati svelati il Libro Scarlatto e il Libro Violetto (che appariranno rispettivamente in Pokémon Scarlatto o in Pokémon Violetto), ovvero dei testi con i resoconti di una spedizione risalente a moltissimo tempo fa. All'interno sono contenute le informazioni su alcuni Pokémon speciali scoperti in una zona inesplorata di Paldea. Due sono stati già svelati e si tratta di versioni alternative di Donphan che abbiamo elencato nella sezione precedente: la creatura nota come Grandizanne appare nel libro Scarlatto, mentre quella soprannominata Solcoferreo nel libro Violetto. Fondamentalmente i due libri includono le informazioni su varianti di Pokémon già conosciuti, come nel caso di Donphan, in stile preistorico o futuristico, in linea quindi con i temi dei due giochi di nona generazione. Ogni variante avrà caratteristiche e tipo differenti rispetto alle controparti originali. Ad esempio Donphan in natura è un Pokémon di tipo Terra, mentre la versione Solcoferreo guadagna il tipo Acciaio. Per il momento questo è l'unico esemplare di Pokémon "paradosso" svelato da The Pokémon Company ma state certi che in Pokémon Scarlatto e Violetto ne scoprirete molti altri.

Tra passato e futuro La Professoressa Olim guiderà i giocatori di Pokémon Scarlatto, mentre il Professore Turum quelli di Violetto Oltre alle creature esclusive di ogni versione, Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto presentano alcune differenze degne di nota. Analizzando i trailer precedenti appare chiaro infatti che la versione Scarlatto ha come tema il passato, mentre Violetto guarda al futuro. Anche Koraidon e Miraidon rappresentano questi due temi. Ad esempio il leggendario di copertina di Violetto ha le fattezze di una sorta di lucertola cibernetica. Lo stesso vale per i libri Scarlatto e Violetto di cui abbiamo parlato in precedenza, che contengono informazioni su creature dai tratti futuristici o ispirati alla preistoria. Non solo, per la prima volta nella storia della serie, i giocatori saranno guidati da due Professori Pokémon differenti. In Scarlatto troviamo la professoressa Olim, vestita con abiti cavernicoli, mentre in Violetto c'è il professore Turum, che indossa una tuta futuristica. I loro nomi tra l'altro significano rispettivamente "una volta" e "da futuro". Di conseguenza possiamo aspettarci anche delle differenze di trama più o meno marcate, che potrebbero esplorare il "passato" della regione di Paldea o il suo "futuro" a seconda della versione a cui state giocando.