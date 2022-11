Offerte Amazon: mouse Razer Viper Ultimate con base di ricarica in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un mouse Razer Viper Ultimate con base di ricarica, Los conto segnalato è del 46%, ovvero di 77.65€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo mouse è 169.99€. Lo sconto attuale non è il più basso di sempre, ma per un'offerta nettamente inferiore (ovvero circa 12€ in meno) bisogna tornare a 11 mesi fa. Il prodotto è spedito direttamente da Amazon, è disponibile immediatamente e la restituzione è possibile fino al 31 gennaio 2023 (si tratta di un periodo più lungo del normale).

Il mouse Razer Viper Ultimate pesa unicamente 74 grammi. Il fattore di forma è ambidestro. Dispone di un mouse charging dock dotato di Razer Chroma con 16.8 milioni di colori. Con dieci minuti di ricarica si può giocare per cinque ore.

Mouse Razer Viper Ultimate

