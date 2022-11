Offerte Amazon: Nintendo Switch Sports in sconto per il Black Friday 2022

È finalmente arrivato il Black Friday 2022: gli sconti stanno arrivando da più direzioni e possiamo vedere i più interessanti proposti tramite Amazon Italia. Ora, ad esempio, potete acquistare in sconto il gioco sportivo di Nintendo, Nintendo Switch Sports, il sequel spirituale di Wii Sports e affini. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo, oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per Nintendo Switch Sports è 49,99€. Lo sconto in questione porta il gioco sotto i 40€, un prezzo davvero vantaggioso. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e il periodo di restituzione è esteso fino al 31 gennaio 2023.

Riguardo a Nintendo Switch Sports, come abbiamo detto nella nostra recensione, "Nintendo Switch Sports si è rivelato un'esperienza piacevole, assolutamente riuscita nel suo obbiettivo principale, e cioè far giocare chiunque, dall'appassionato al novizio."

Nintendo Switch Sports

