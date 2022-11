The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, trailer di lancio

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me è disponibile a partire da oggi su PC, PlayStation e Xbox: lo conferma il trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Supermassive Games e Bandai Namco, che ci introduce alla storia e ai personaggi del gioco.

Nella nostra recensione di The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me abbiamo parlato di come l'avventura presenti una fedele riproduzione del castello di H.H. Holmes e vanti scelte interessanti sul piano della differenziazione dei protagonisti, pur presentando una serie di importanti criticità.

"The Devil in Me poteva essere la perla finale del poker calato da Supermassive in questi anni con la Dark Pictures Anthology e invece finisce per crollare sul peso delle sue stesse ambizioni", ha scritto nell'articolo Emanuele Gregori.

"È davvero un peccato, perché sarebbe bastata qualche accortezza in più dal punto di vista autoriale e una durata complessiva più contenuta per confezionare la ciliegina sulla torta di un progetto che ha regalato interessanti vibrazioni."