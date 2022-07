Offerte Amazon Prime Day: OnePlus 10 Pro, Nord 2T e tanti altri in super sconto

Le offerte Amazon per i Prime Day si abbattono su OnePlus, con sconti sui modelli 10 Pro, 9 Pro, 9, Nord 2T, Nord 2, Nord CE 2 e Nord CE 2 Lite. Dei vari modelli sono disponibili inoltre, in alcuni casi, anche versioni con maggiore RAM e memoria interna. Per i flagship grandi sconti, a partire dal top di gamma OnePlus 10 Pro a 769€ nella versione 8GB RAM/128 GB memoria e 849€ per il 12GB RAM/256 GB memoria. A seguire troviamo il OnePlus 9 Pro, che seguendo lo stesso schema precedente è venduto rispettivamente a 649€ e 749€. A chiudere il OnePlus 9 classico, sempre nei due tagli al prezzo rispettivo di 499€ e 562€. La famiglia di OnePlus Nord è pensata per chi vuole risparmiare qualcosa senza però perdere prestazioni, posizionandosi come mid-range nel mercato. Gli sconti dei Prime Day di Amazon portano il OnePlus Nord 2T da 8GB di RAM e 128 GB di memoria a 369€, mentre quello da 12GB di RAM e 256 GB di memoria a 469€. A seguire troviamo poi il OnePlus Nord 2, venduto rispettivamente a 299e e 399€. Ultimi, ma non per importanza, troviamo il OnePlus Nord CE 2 da 8GB di RAM e 128 GB di memoria, in sconto a 279€, mentre il OnePlus Nord CE 2 Lite viene venduto, con 6GB di RAM e 128 GB di memoria, a 269€.

