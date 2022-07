Offerte Amazon Prime Day: ecco le miglior schede video RTX 3080 e 3080 Ti in sconto

Scopriamo per le offerte Amazon dei Prime Day, le migliori schede video RTX 3080 e 3080 Ti. Abbiamo estrapolato dalle offerte trovate 4 RTX 3080 Ti e una RTX 3080, tutte con uno sconto minimo del 29%. Partiamo dalla più economica, la Gigabyte GeForce RTX 3080 VISION OC 10GB V2, GPU che viene venduta per i Prime Day a 939,99€, affiancata dalla MSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X PLUS 12G che invece viene venduta a 1064,99€. Saliamo ora di livello con tre GPU RTX 3080 Ti: la prima, ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti OC Edition viene venduta a 1299,99€, la GIGABYTE 3080 Ti VISION 12G ha un prezzo di 1199,99€ e la MSI GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X 12G OC è venduta a 1169,99€. Nonostante il prezzo rimanga alto, non è male per schede video di questo livello.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti

