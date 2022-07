Offerte Amazon Prime Day: smartwatch Amazfit GTS 2 Mini con un ottimo sconto

Le offerte Amazon per il Prime Day permettono di mettere mano sullo smartwatch Amazfit GTS 2 a un prezzo che risulta decisamente scontato, e parliamo del modello del 2022, in vendita ad un prezzo conveniente. Lo smartwatch Amazfit GTS 2 in questione si presenta quindi con una riduzione ed uno sconto totale del 23% che porta la cifra da sborsare a solamente 69,49€, di sicuro una ottima se si considera le potenzialità del gioiellino in questione per quel che concerne molteplici ambiti.

Dal monitoraggio della frequenza cardiaca al supporto dell'assistente vocale Alexa, che integra molteplici funzionalità - dalle traduzioni alla possibilità di controllare i propri dispositivi - lo smartwatch in questione si presenta con la sua batteria in grado di durare fino a 14 giorni un pacchetto davvero completo.

Amazfit GTS 2 Mini Smartwatch

