Offerte Amazon Prime Day: cuffie wireless Astro Gaming A50 in super sconto

Le offerte Amazon dedicate al Prime Day permettono di acquistare le cuffie ASTRO Gaming A50 di tipo wireless a un prezzo decisamente ottimo, visto lo sconto che la piattaforma permette di applicare per mettere mano sul gioiellino in questione. Le ASTRO Gaming A50 in questione in genere si presenta con un costo da sostenere per gli utenti decisamente più elevato, ma in questo specifico caso si parla di solamente un totale di 209,99€, considerando infatti che è presente uno sconto del 34% grazie all'offerta di Amazon.

Il pacchetto di ottima qualità, pensato per i giocatori che vogliono fruire del dispositivo su PS5, PS4, PC e Mac include anche la stazione di ricarica, con le cuffie che invece offrono il Dolby Audio per un ottima qualità in-game e non solo, riuscendo a reggere una portata massima fino a 15 metri.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

cuffie wireless Astro A50

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.