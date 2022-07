Offerte Amazon Prime Day: tastiera meccanica Corsair K95 RGB Platinum in super sconto

Le offerte Amazon per il Prime Day ci portano la tastiera da gaming Corsair K95 RGB Platinum a un prezzo decisamente conveniente, con il gioiellino pensato per i videogiochi e non solo che si presenta a un buon mercato grazie alla riduzione applicata da parte della compagnia. La tastiera da gaming Corsair K95 RGB Platinum si presenta con una riduzione di 60€ sul totale, ovvero il 30%, e finché l'offerta rimane attiva può di conseguenza venire acquistata per un totale di solamente 139,99€, un'occasione di certo da non doversi lasciar scappare.

Parliamo di un gioiellino particolarmente resistente che con la configurazione di tipo QWERTY (layout italiano) presenta i Cherry MX Speed, pensati nello specifico per quel che concerne gli usi competitivi, con ovviamente gli effetti RGB gestibili anche grazie alla piattaforma di iCUE che possono essere programmati al meglio per un ottimo risultato.

Corsair K95 RGB Platinum Tastiera Meccanica Gaming

