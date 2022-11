Offerte Amazon: le proposte di MSI per gli sconti del Black Friday 2022

Oggi è il primo giorno del Black Friday 2022 e questo significa che le offerte per il mondo della tecnologia (e non solo) spuntano da ogni direzione. Tra le migliori proposte della giornata troviamo prodotti in offerte di MSI tramite Amazon Italia: vediamo quali sono i contenuti più interessanti di questa giornata per la piattaforma di e-commerce.

Tra le offerte di oggi di MSI troviamo ad esempio un Modern AM242 11M-1436EU, un PC all-in-one che dispone di un pannello da 24 pollici in FullHD e monta una CPU Intel Core i3-1115G4, insieme a una RAM da 8 GB DDR4. Lo spazio di archiviazione è composto da un SSD da 256 GB M.2. L'OS è un Windows 11 Home. Il prezzo attuale è di 669.99€.

Si continua con MPG Trident AS 12TC-201IT, il computer desktop da gaming che una monta una CPU Intel Core i5-12400F, una RAM da 16GB e due memorie di archiviazione, un HDD da 1000 GB e un SSD da 1000 GB, infine propone una GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G. Costa ora 1.449,99€.

Ora è il turno di Creator P100X 11TE-632EU, un mini a torre sottile che monta una CPU Intel Core i9-11900K, insieme a una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3080 VENTUS 3X OC e una RAM da 64 GB DDR4. In questo caso, però, il sistema operativo è Windows 10 Pro. Costa 2.999€.

Ora tocca alla MAG Z590 TOMAHAWK WIFI, una scheda madre che che offre una piattaforma chipset Intel Z590 orientata al gioco (LGA 1200, 11th Gen Core ready) con un potente 14x 60A DrMOS e Duet Rail Power System con doppi connettori CPU. Potete trovarla al prezzo di 163,99€.

Chiudiamo la lista con il case MSI MAG VAMPIRIC 300R che misura 471 x 231 x 497 mm. Dispone di un pannello laterale apribile in vetro temperato e illuminazione ARGB personalizzata. l case offre spazio per schede grafiche fino a 380mm di lunghezza e per raffreddatori di CPU fino a 175mm di altezza. Inoltre, può alloggiare una PSU ATX standard fino a 220mm di lunghezza (con alloggiamento HDD rimosso). Costa ora 108.99€.

