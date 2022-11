Offerte Amazon: Sonic Frontiers in sconto per il Black Friday 2022

È finalmente arrivato il Black Friday 2022: gli sconti stanno arrivando da più direzioni e possiamo vedere i più interessanti proposti tramite Amazon Italia. Tra i videogiochi in sconto per questo evento spicca di certo il nuovo Sonic Frontiers, capitolo 3D dedicato al porcospino blu, che dovrà salvare i suoi amici. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo, oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per il gioco è di 59,99€, ma per il Black Friday potrete acquistarlo a soli 39,99€. Il prezzo attuale è il più basso mai proposto sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e il periodo di restituzione è esteso fino al 31 gennaio 2023.

Come abbiamo detto nella nostra recensione, "Sonic Frontiers è il gioco di una riscossa che molti aspettavano da venti e passa anni. Finalmente il Sonic Team ha capito come tradurre la sua serie più famosa in un contesto tridimensionale".

Sonic Frontiers

