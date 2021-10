Offerte Amazon: SSD da 2 TB, WD_BLACK D30, in sconto al prezzo più basso

Le offerte Amazon di oggi ci propongono un SSD da 2 TB, il WD_BLACK D30, in sconto al prezzo più basso di sempre. Lo sconto segnalato su Amazon è di 171€.

Offerta Amazon WD_BLACK D30 2 TB Game Drive SSD - Velocità e capacità di archiviazione, compatibile con Xbox serie X|S e PlayStation 5 € 440,99 € 269,99 Vedi

Offerta

Il prezzo pieno segnalato da Amazon per un WD_BLACK D30 è di 440.99€, ma questo SSD da 2 TB può essere di norma trovato a prezzi inferiori, con offerte che vanno fino a 305-320€. Quello odierno è comunque il prezzo più basso mai apparso sulla piattaforma. Questo prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Passando ai dati tecnici, il WD_BLACK D30 propone velocità di lettura fino a 900 MB/sec. È compatibile con PlayStation 5 (solo per giochi PS4), Xbox One e Xbox serie X|S (giochi Play and store Xbox One; giochi archive Xbox serie X|S). Questo SDD misura 9.58 x 4.57 x 6.05 cm; per un peso di 137 grammi.

WD_BLACK D30

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.