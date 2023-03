Offerte Amazon: The Callisto Procotol per PS4 in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare The Callisto Protocol per PS4. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo precedente è 21.01€, ovvero del 34%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon per questo prodotto è 61€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

The Callisto Protocol è un gioco d'azione e sopravvivenza horror in terza persona, realizzato dal creatore originale di Dead Space. Noi siamo Jacob Lee, un detenuto della prigione di Black Iron nell'anno 2320 sulla luna morta di Giove, Callisto. Ci saranno mostri di varia natura a impedire la nostra fuga, ma potremo abbatterli con armi da fuoco, corpo a corpo e anche abilità uniche come la manipolazione della gravità e vari oggetti ambientali.

The Callisto Protocol

