Offerte eBay: Joy-Con Switch Blu/Giallo e Viola/Arancio in sconto con il coupon di novembre 2022

Le offerte eBay di oggi ci propongono uno sconto per i controller Joy-Con Nintendo Switch, in colorazione speciale Blue/Giallo e Viola/Arancio. Il prezzo finale usando il coupon REGALI22 è 55.16€, invece di 79.99€. Potete trovare il modello Blu/Giallo a questo indirizzo e il modello Viola/Arancio a questo indirizzo.

Il coupon REGALI22 può essere usato fino a quattro volte per account e applica uno sconto del 15%, per un valore massimo di 50€ a ogni utilizzo. Il coupon è valido fino al 16 novembre 2022, alle 23:59 ora italiana.

Il venditore è monclick-italia, con il 96.6% di feedback positivo. Il pagamento è possibile con Paypal, Visa, Mastercard, G Pay e American Express.

Questi Joy-Con propongono unicamente una colorazione speciale e non hanno funzioni uniche rispetto ai controller Joy-Con inclusi con Nintendo Switch. Ricordiamo che Switch Lite non permette di cambiare i Joy-Con alla console, in quanto il prodotto è un'unico pezzo.

Il modello Viola/Arancio dei Joy-Con

