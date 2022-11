Shigeru Miyamoto compie 70 anni, auguri al geniale game designer Nintendo

Shigeru Miyamoto compie 70 anni: il geniale game designer giapponese è nato il 16 novembre 1952 a Sonobe, nella prefettura di Kyoto, e nel corso della sua carriera ha contribuito alla creazione di alcune delle più importanti proprietà intellettuali di Nintendo.

Come abbiamo avuto modo di scrivere in un apposito approfondimento, sono stati 70 anni da maestro, in cui Miyamoto ha dato vita a serie come Super Mario Bros. e The Legend of Zelda, consentendo alla sua azienda di raggiungere una posizione di dominio nel mercato dei videogiochi.

Il suo primo, grande successo è stato Donkey Kong nel 1981: un platform a schermata fissa ispirato in parte alla favola de La Bella e la Bestia, in parte ai film di King Kong. Come saprete, si tratta del gioco in cui compare per la prima volta Mario, sebbene inizialmente il personaggio si chiamasse "Jumpman".

Sono poi arrivati l'originale Mario Bros. e gli altri episodi della serie, in concomitanza con il debutto del NES, nonché il franchise di The Legend of Zelda: due produzioni che hanno avuto un impatto straordinario sul mondo dei videogame, consolidando la popolarità di Nintendo fra gli appassionati.

Dopo aver inanellato un gran numero di altri blockbuster, Miyamoto ha contribuito negli ultimi anni alla realizzazione del film di Super Mario Bros. nelle vesti di producer e alla costruzione del Super Nintendo World. Attualmente svolge un ruolo di supervisore.