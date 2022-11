Pokémon Scarlatto e Violetto: un Pokémon misterioso suggerisce l'arrivo di un DLC

The Pokémon Company ha registrato in Giappone decine di nomi di nuovi Pokémon, apparentemente tutti di nona generazione. Uno in particolare ha attirato l'attenzione dei giocatori, in quanto potrebbe suggerire l'arrivo di un DLC dopo il lancio di Pokémon Scarlatto e Violetto.

Nota: nella seconda parte della notizia (dopo il tweet) dovremo per forza di cose accennare a una novità di Pokémon Scarlatto e Violetto piuttosto importante e ancora non svelata ufficialmente. Non procedete oltre se non volete incappare in qualche spoiler.

Parliamo di "ウネルミナモ" o "Unerominamo" che tradotto dovrebbe significare qualcosa di simile a "come onde che vorticano intensamente" o "acque impetuose".

La cosa interessante è che, a differenza di tutti gli altri nomi registrati, quello di "Unerominamo" è l'unico assente all'interno di Pokémon Scarlatto e Violetto stando alle analisi fatte dai giocatori grazie alle copie che stanno circolando da tempo in rete.

Di conseguenza l'ipotesi è che potrebbe trattarsi di un Pokémon che verrà introdotto nel gioco tramite un DLC gratuito o a pagamento dopo il lancio. In tal senso forse verrà distribuito tramite la funzione Dono Segreto, presente anche in Pokémon Scarlatto e Violetto.

Per quanto riguarda la creatura in sé, chiaramente è difficile fare delle supposizioni concrete basandoci solo sul nome, se non che probabilmente che si tratta di un Pokémon che include il tipo Acqua. Tuttavia ci sono già diverse teorie in rete.

Secondo alcuni potrebbe trattarsi di un Suicune versione paradosso, delle varianti speciali di Pokémon presenti in Pokémon Scarlatto e Violetto con caratteristiche e tipo differenti rispetto alle loro controparti originali. L'idea è che il Pokémon leggendario di seconda generazione sia una creatura dalla natura calma e serena, laddove la versione paradosso potrebbe dare vita a una creatura più attiva e aggressiva, il che combacerebbe con "acque impetuose". Staremo a vedere.