Offerte eBay: smart TV Philips da 32 pollici al prezzo più basso dal rivenditore autorizzato

Le offerte eBay di oggi ci propongono uno sconto per una TV Philips da 32 pollici con HDR 10, a 1080p. Lo sconto segnalato è di 220€ (-58%), il prezzo attuale è il migliore del web al momento della scrittura di questa notizia. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo.

Il rivenditore è monclick-italia, ovvero un venditore Philips autorizzato, come è possibile vedere anche sul sito ufficiale di Philips. È possibile restituire il prodotto entro 14 giorni, pagando solo le spese di riconsegna. Il pagamento è possibile con PayPal, G Pay, Visa, Mastercard e America Express.

Questa smart TV da 32 pollici propone una risoluzione a 1920 x 1080 (16:9) a 60 Hz, con HDR10, Pixel Plus HD e HLG (Hybrid Log Gamma). Si tratta di un televisore a basso prezzo di buona qualità, ma non pensato per i videogiocatori più esigenti. Il prezzo tipico di questa TV è poco meno di 200€. Il prezzo attuale su eBay è il più basso del web.

TV Philips da 32 pollici con HDR 10

