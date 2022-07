Tomb Raider, il sequel del film con Alicia Vikander è fermo ai box

Il sequel di Tomb Raider, il film con Alicia Vikander, è attualmente fermo ai box per via dell'acquisizione di MGM da parte di Amazon: lo ha rivelato l'attrice che interpreta Lara Croft ai microfoni di Entertainment Weekly.

Rinviato a tempo indeterminato nel 2020, il secondo film di Tomb Raider potrà contare sul regista e sceneggiatore di Lovecraft Country, Misha Green, ma secondo la Vikander non ci sono ancora notizie su quando il progetto si concretizzerà.

"Penso che Misha e io siamo pronti a partire, dunque la questione dipende da qualcun altro, a essere onesta", ha detto l'attrice, che tuttavia ancora non sa cosa ci sia in serbo per il suo personaggio nel sequel.

L'ultimo gioco della saga, Shadow of the Tomb Raider, ha totalizzato vendite per 4,12 milioni di copie nonostante un inizio lento, a conferma della popolarità di un brand che non verrà certamente abbandonato a se stesso.

Del resto dopo l'acquisizione di Crystal Dynamics, Eidos Montreal e le loro IP, Embracer Group ha sottolineato la propria volontà di sfruttare al meglio questi franchise: staremo a vedere.