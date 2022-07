Resident Evil, Lady Dimitrescu nella serie Netflix? Lo showrunner ne sarebbe felice

La serie Netflix di Resident Evil potrebbe vedere l'arrivo di Lady Dimitrescu, o quantomeno sarebbe il sogno dello showrunner Andrew Dabb, sempre che il progetto venga rinnovato per altre stagioni.

Accolta con voti bassissimi, la serie di Resident Evil ha messo in scena una rivisitazione pressoché integrale della lore creata da Capcom, e in effetti non osiamo immaginare cosa potrebbe accadere alla bella e letale Alcina laddove si decidesse di inserirla in qualche modo.

"Nel corso della serie vorrei portare tutto", ha detto Dabb. "Voglio Lady Dimitrescu, i mostri-pianta, qualsiasi cosa ma inserita con giudizio e in maniera progressiva nel corso del tempo."

Riferendosi alla doppia linea temporale, lo showrunner ha spiegato che "la domanda è: come cambiano le persone? Ci sono personaggi che non abbiamo visto da un po', ad esempio Jill Valentine e Claire Redfield. Come reagiscono nel presente di fronte a tutto ciò che sta accadendo?"

"Una domanda ugualmente interessante, se non di più, è cosa succede quattordici, quindici o sedici anni nel futuro, dove ciò che cercavano di impedire si è verificato. Questi personaggi hanno passato la vita a contrastare questo genere di invasioni, ma che succede quando perdi?"