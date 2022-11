Offerte eBay: Switch OLED in sconto con il coupon di novembre 2022

Le offerte eBay di oggi ci propongono uno sconto per un Nintendo Switch OLED tramite il coupon REGALI22. Il prezzo finale è 292€, invece di un prezzo consigliato pari a 349.99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo.

Il coupon REGALI22 può essere usato fino a quattro volte per account e applica uno sconto del 15%, per un valore massimo di 50€ ad ogni utilizzo. Il coupon è valido fino al 16 novembre 2022, alle 23:59 ora italiana.

Il venditore è neophoniastore, con il 99.6% di feedback positivo. Il pagamento è possibile tramite PayPal, Visa, Mastercard, American Express e G Pay. La spedizione è gratuita in tre giorni.

Nintendo Switch OLED è il modello più recente della famiglia di console di Nintendo. Propone uno schermo più grande e di qualità superiore. Inoltre, dispone sul retro di un supporto più grande per rendere più stabile la console quando la si appoggia e si gioca con i Joy-Con scollegati. La base di ricarica, che si usa anche per collegare la console al televisore, dispone inoltre di ingresso ethernet per la connessione internet cablata: il modello base si connette solo tramite wi-fi.

Questa notizia include un link con affiliazione ad eBay che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.