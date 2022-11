Halo Infinite: modifiche alle ricompense XP con il Winter Update, nuova progressione

Halo Infinite andrà incontro a una revisione generale del sistema di ricompense XP con il Winter Update, che modificherà in maniera sostanziale la progressione nel gioco, rendendo più dinamica la raccolta di punti esperienza e il passaggio da un livello all'altro.

Il Winter Update, ovvero l'aggiornamento invernale in arrivo, introdurrà un nuovo sistema di gestione delle ricompense in termini di punti XP che dovrebbe velocizzare la progressione e renderla più dinamica, con una prima fase di beta che inizierà l'8 novembre 2022. Si tratta dunque di un sistema non definitivo, ma che potrebbe subire delle evoluzioni nel prossimo periodo, essendo ufficialmente in beta.

In ogni caso, questo "Match XP Beta" dovrebbe consentire di guadagnare punti XP in diverse maniere e non solo attraverso le sfide.

Halo Infinite: screenshot che mostra il nuovo sistema di ricompense XP

I punti potranno così essere ottenuti giocando anche in modalità diverse, seguendo dunque un percorso non forzatamente definito da 343 Industries e consentendo, in questo modo, di progredire anche nel modo che i giocatori preferiscono. Un esempio di questo sistema è visibile nello screenshot riportato qui sopra.

Ovviamente, una quantità maggiore di punti sarà comunque legata al completamento delle sfide periodiche, ma queste non escluderanno vari altri modi di progredire. Gli sviluppatori ridurranno anche la quantità di sfide da completare richieste per arrivare all'Ultimate Challenge, che verrà impostato a 10 con l'introduzione della beta.

Le sfide avranno poi un carattere più generale e saranno sparse su modalità ed esperienze di gioco più ampie e varie, in modo da non fossilizzarsi su alcune opzioni di gioco specifiche e sempre nell'ottica di fornire un sistema di progressione più dinamico e aperto. Questo mese sono inoltre previste modalità cooperativa e Forgia in beta aperta per Halo Infinite.