One Piece cita Jurassic Park: un video dall'episodio 924 dell'anime

Le citazioni impreziosiscono da sempre i prodotti di partenza e quelli di arrivo, caricandoli di nuovi significati. Di recente One Piece ha deciso di recuperare una scena molto particolare di un film distante anni luce dal manga e dall'anime di Eiichiro Oda: Jurassic Park. Se torniamo a parlarvene fidatevi: è perché ne vale la pena. D'altra parte si tratta anche di uno spoiler per gli spettatori occidentali, e dunque proseguite a vostro rischio e pericolo.

L'episodio 924 dell'anime di One Piece cita Jurassic Park, e lo fa in modo estremamente scoperto. Si tratta del primo film della serie cinematografica, quello del 1993 insomma, il classico. Ricordate quando l'arrivo del T-Rex comincia a far tremolare la superficie dell'acqua in un bicchiere? Quella scena iconica è stata ripresa, con un membro dei Pirati delle Cento Bestie nel ruolo del dinosauro... e con Sanji.

Page One è uno degli sgherri di Kaido delle Cento Bestie, e può trasformarsi in uno spinosauro: una premessa necessaria, per capire per quale diavolo di motivo un dinosauro stia inseguendo Sanji. La scena si è svolta nel corso dell'arco narrativo di Wano, precisamente nell'episodio 924.

Qui di seguito trovate il video al completo con la comparativa, davvero eccezionale. Kaido e soci sono alla ricerca di Sanji, che sta cercando di non rivelare a nessuno di far parte della ciurma di Rufy Cappello di Paglia, a Wano.