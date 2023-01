One Piece Odyssey: il trailer di lancio ci prepara al debutto nei negozi del JRPG di Bandai Namco

A pochissimi giorni al debutto nei negozi di One Piece Odyssey su PS5, PS4, Xbox Series X|S e PC, oggi Bandai Namco ha pubblicato il trailer di lancio, che potrete visualizzare nel player poco più sotto.

Il gioco sarà disponibile nei negozi a partire dal 13 gennaio 2023. Giusto poche ore fa abbiamo pubblicato la nostra recensione di One Piece Odyssey.

One Piece Odyssey è un JRPG basato sulla celebre opera di Eiichiro Oda, pubblicato in concomitanza con il venticinquesimo anniversario della serie. Nel gioco Rufy Cappello di paglia, sta navigando nel Nuovo Mondo insieme alla sua ciurma a caccia di nuove terre e avventure, ma è costretto al naufragio da una violenta e improvvisa tempesta, approda su una lussureggiante isola tropicale circondata da un mare in perenne burrasca...

Separato dal resto della ciurma, Rufy si lancia in una nuova e grandiosa avventura alla ricerca dei suoi amici e di una via di fuga dall'isola. Troverà ad attenderlo nuovi nemici, terrificanti forze della natura e innumerevoli altre sorprese.

Nel gioco potremo comandare i membri della ciurma di Cappello di paglia in un RPG classico con combattimenti a turni ambientato nell'universo di One Piece.