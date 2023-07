One Piece: Pirate Warriors 4, nuovo DLC annunciato

One Piece: Pirate Warriors 4 continua ad espandersi, con un nuovo DLC annunciato in occasione del One Piece Day, ovvero il 22 luglio, in arrivo nel prossimo periodo ma senza alcun dettaglio al riguardo annunciato ancora da Bandai Namco.

Tutto è limitato a un nuovo tweet da parte dell'account ufficiale di One Piece, che annuncia l'arrivo di nuovi personaggi in DLC che si uniranno alla battaglia. Per il momento, questo è quanto sappiamo, in attesa di ulteriori informazioni che dovrebbero arrivare nel prossimo periodo, a partire da quale sarà la data d'uscita.