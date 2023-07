Payday 3: microtransazioni e Season Pass spiegati dopo le polemiche

Starbreeze Studios ha spiegato come funzioneranno i Season Pass e le microtransazioni di Payday 3 , dopo le polemiche per il requisito di essere sempre online richiesto ai giocatori, che ha fatto temere per il peggio.

Gli acquisti in gioco

Payday 3 avrà microtransazioni cosmetiche e season pass

La FAQ ufficiale del gioco, aggiornata per l'occasione, spiega che ci saranno due tipi di Season Pass in Pay Day 3: quello Argento, che darà i primi sei mesi di DLC, ossia due rapine, 2 pacchetti tailor e due pacchetti di armi. Il Season Pass Oro, invece, consentirà di scaricare DLC per un anno, ossia 4 rapine, 4 pacchetti tailor e quattro pacchetti di armi.

Le microtransazioni consentiranno invece di spendere soldi veri per acquistare Payday Credit, che saranno utilizzabili per acquistare oggetti cosmetici, ossia che influiranno solo sull'apparenza dei personaggi e non sul gameplay.

Insomma, sembra che Starbreeze abbia scelto di seguire un modello economico abbastanza comune per i giochi multigiocatore live service. Rimane il nodo del requisito di dover essere sempre connessi a internet, applicato anche alla campagna single player. C'è da dire che Payday 2 è diventato famoso come gioco online, quindi è probabile che la comunità che lo segue e aspetta il terzo capitolo sia interessato soprattutto a quello. Il single player, in questo caso, sembra essere più un'extra che l'esperienza principale offerta dal gioco.

Per il resto vi ricordiamo che Payday 3 è in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X/S e che sarà disponibile a partire dal 21 settembre 2023.