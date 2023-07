Halo Infinite: torna l'evento Fracture: Tenrai, presentato con un trailer

Anche in questo caso, l'evento Fracture è ispirato ai samurai, e collegate a questi sono le varie ricompense che si possono ottenere giocando a Halo Infinite.

Il nuovo Tenrai di Halo Infinite sarà disponibile dal primo agosto al 19 settembre 2023 , portando con sé altre ricompense sempre in stile nipponico.

Torna in Halo Infinite l'evento Tenrai , ormai una sorta di classico tra le iniziative del multiplayer online del gioco, che si presenta con un nuovo trailer di presentazione, caratterizzato dagli elementi tipici di questo tipo di evento.

Halo Infinite Fracture: Tenrai II, il nuovo battle pass

In particolare, l'evento Fracture: Tenrai II include un event pass gratuito a 10 tier, che consente di ottenere varie parti dell'armatura Yoroi, chiaramente ispirata alle tradizionali armature samurai ma nello stile della tecnologia di Halo.

Semplicemente portando a termine gli obiettivi posti dal gioco, di partita in partita, potremo dunque sbloccare varie parti dell'armatura Yoroi, mentre contemporaneamente sarà disponibile anche il nuovo super bundle intitolato Dragonborn Bundle, che include al suo interno tre ulteriori bundle con un prezzo scontato.

Questo consente anche di ottenere un esclusivo set di effetti mitici per l'armatura, oltre alle protezioni per le spalle "Dragonborn Noble". Completando le sfide settimanali si ottiene Highlit Steel, uno speciale coating per l'armatura Yoroi. Dal 19 settembre sarà poi il momento dell'evento Tenrai III.