OnePlus 10 Pro 5G disponibile ora su Amazon: ecco i prezzi dei nuovi modelli

È da ora disponibile su Amazon lo smartphone OnePlus 10 Pro 5G, in due diverse colorazioni: Volcanic Black ed Emerald Forest. Il prezzo di vendita è 919€ per la versione 128 GB + 8 GB e 999€ per la versione 256 GB + 12 GB. Il modello da 128 GB + 8 GB è disponibile unicamente in versione Volcanic Black, mentre il modello da 256 GB + 12 GB è disponibile in entrambe le colorazioni. OnePlus 10 Pro 5G propone una fotocamera da 48 MP, una Ultra-Grandagolare da 50MP e fotocamera teleobiettivo da 8MP. La registrazione è possibile fino a 4K e 120 FPS oppure 8K e 24 FPS.

Il display è un AMOLED da 6.7 pollici, QuadHD+, fino a 120 Hz con LTPO 2.0. La batteria da 5.000 mAh del OnePlus 10 Pro 5G si ricarica in 15 minuti e permette un utilizzo per un'intera giornata, con la ricarica a 80 W. Supporta la connettività 5G.

OnePlus 10 Pro 5G

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.