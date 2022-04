PS5: a oggi non ci sono giochi first party pianificati per i prossimi mesi, sorprese in arrivo?

Con l'uscita di MLB The Show 22, che oltre tutto è un multipiattaforma, Sony si trova in una strana condizione, in cui non si trovava da anni (o forse in cui non si è mai trovata): non ha giochi first party pianificati per i prossimi mesi per le sue console, PS5 in particolare.

Precisiamo che per giochi pianificati intendiamo quelli con una data d'uscita certa. Sony ha più volte ribadito che God of War: Ragnarok uscirà nel 2022 e sappiamo anche che Marvel's Spider-Man 2 uscirà nel 2023, ma in entrambi i casi non ci sono date effettive cui fare riferimento.

Con questo non vogliamo dire che non uscirà niente, ma solo che si tratta di una situazione inedita e che, per tanto, è interessante segnalarla, considerando l'ottima pianificazione degli scorsi anni, con uscite regolari sempre largamente anticipate.

Del resto di recente Sony ha pubblicato due titoli attesissimi e grossi come Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7, quindi non ha molto da dimostrare in tal senso. Probabilmente l'attendismo è dovuto al non volersi bruciare alcune sorprese, oppure al voler dedicare la seconda metà dell'anno al visore PlayStation VR 2, di cui ancora non si conosce la line up (che sarà svelata nei prossimi mesi, supponiamo).