Orcs Must Die! 3 disponibile per PC e console, dopo l'esclusiva temporale Stadia

Il tower defense Orcs Must Die! 3 è finalmente disponibile per PC, PS4 e Xbox One (giocabile in retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Series X/S), dopo essere stato per qualche mese un'esclusiva di Stadia.

Volendo potete giocarci anche sul servizio GeForce Now, ma prima dovete acquistarlo su Steam. Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco con tutti i dettagli:

Orcs Must Die! 3 porta l'arte dello smembramento orchetti a vette mai viste. Da solo o in compagnia, sfrutta un arsenale enorme di armi e trappole. Ti aspettano orde di orchi da affettare, bruciare, lanciare ed elettrificare, nel nuovo capitolo della serie che ha già riscosso un grande successo.

I nuovi Teatri di guerra accolgono i giocatori e i loro amici con i più numerosi eserciti di orchetti mai visti prima. Grazie ai marchingegni da guerra, gli odiosi intrusi verranno lanciati, trafitti, carbonizzati e disarticolati con inedita efficacia.

Di tutto, di più! - Orcs Must Die! 3 è tutto quello che i fan dei primi due capitoli hanno adorato... e molto di più. Più orchetti, più trappole, più armi, più potenziamenti, e tutto più bello. Da uno a dieci qui si arriva almeno a undici (forse anche a dodici, tipo).

Nuova storia - Affronta una storia del tutto inedita, ambientata vent'anni dopo la conclusione di Orcs Must Die! 2: il mago-guerriero e la Strega hanno ricostituito l'Ordine e trovato nuovi apprendisti.

Teatri di guerra - I nuovissimi Teatri di guerra portano a compimento l'idea degli scontri su larga scala, da sempre alla base della filosofia di Orcs Must Die! Affronta immensi eserciti di orchetti sulle pianure che circondano i castelli. Respingi le ondate di centinaia di orchetti prima che riescano ad abbattere le mura e assalire la breccia.

Marchingegni da guerra - Per trionfare serviranno nuove armi, armi di morte e distruzione, perfette per affrontare le orde nemiche. I marchingegni da guerra sono trappole in formato extralarge. Posiziona una mega Trappolancia e goditi decine di orchetti che prendono il volo. Abbraccia il Lancia(mega)barili esplosivi e perditi nella sua gloria pirotecnica.

Non finisce mai - Anche una volta completata la storia, gli orchetti non si fermeranno. Scolpisci il tuo nome nella storia dei più grandi di sempre grazie alle sfide settimanali o scopri quanto a lungo riesci a sopravvivere nella modalità senza fine.

Fai i conti con il nemico - Orcs Must Die! 3 comprende anche la storia e tutti i contenuti di Drastic Steps, in forma gratuita. Nemici volanti, guardiani eroici e tanti nuovi strumenti per decimare gli orchetti, naturalmente!

Remixa tutto - La nuova modalità Remix prevede orchetti che continuano a farsi sempre più agguerriti, grazie a una serie di nuove e diaboliche trovate. Ma sopravvivendo otterrai nuovi modificatori, essenziali per ribattere a ogni loro colpo!