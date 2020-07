Orcs Must Die 3, un video annuncia la data di lancio per Google Stadia

Un video YouTube non messo in elenco di Orcs Must Die 3 annuncia la data di lancio per Google Stadia di questa esclusiva. Orcs Must Die 3 sarà disponibile a partire dal 14 luglio 2020 sulla piattaforma in streaming di Google. Il gioco sarà oltretutto gratuito per tutti gli abbonati Stadia Pro.

Tutte queste informazioni arrivano grazie alle indagini del nostro utente Matty. Avendo saputo che uno youtuber ha ricevuto un accesso anticipato al gioco, Matty si è messo ad analizzare il suo profilo ed è riuscito a trovare persino l'ID della pagina dello store di Stadia di Orcs Must Die 3, dalla quale ha anche estrapolato anche gli obiettivi di gioco. Sono in tutto 12.





Tutto questo avrebbe dovuto essere annunciato durante lo Stadia Connect del 14 luglio, ma grazie all'intuizione del nostro utente siamo riusciti a scoprire queste informazioni prima. Orcs Must Die 3 è sicuramente una delle esclusive più interessanti per la piattaforma di Google. Una piattaforma che sta faticando a ritagliarsi uno spazio di rilievo all'interno del mercato dei videogiochi, anche a causa di una politica dei prezzi non proprio condivisibile da parte di Big G.

In questi giorni, però, la Premiere Edition con controller e Chromecast Ultra sono a meno di 100€, rendendo l'offerta decisamente più allettante che in passato. Basteranno Orcs Must Die 3 e Baldur's Gate 3 a convincere gli utenti a passare a Stadia?