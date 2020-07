Horizon Forbidden West, merchandising ufficiale in arrivo da Insert Coin

Horizon Forbidden West, il nuovo episodio della serie Guerrilla Games, vedrà a breve l'annuncio del merchandising ufficiale realizzato dall'azienda inglese Insert Coin, specializzata in questo settore.

Il post pubblicato su Twitter funge da teaser in tal senso e fissa una data precisa per la presentazione dei prodotti: "Preparatevi ad affrontare il Forbidden West questo venerdì", recita il testo del messaggio, accompagnato a una foto che ritrae il Focus utilizzato da Aloy nel gioco.

Annunciato con uno spettacolare trailer, Horizon Forbidden West segnerà il debutto del franchise su PS5, anche se non sarà uno dei titoli di lancio della nuova console: uscirà nel corso del 2021.

Dopo aver dato un'occhiata all'interessante catalogo di Insert Coin, possiamo immaginare che verranno annunciate t-shirt, felpe e giacche ispirate al mondo post-apocalittico introdotto da Horizon Zero Dawn.

A proposito del primo episodio della serie, alcuni giorni fa è stato pubblicato un trailer che svela la data d'uscita su PC e le caratteristiche della versione Windows.

Get Ready To Brave The Forbidden West On Friday... pic.twitter.com/MRBmsYghRV