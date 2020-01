Origin Big O, torna al CES 2020 il PC con PS4 o Xbox One integrati

Origin ha presentato al CES 2020 la nuova versione del Big O, il PC che integra l'hardware di PS4 Pro o di Xbox One S oltre a vantare una componentistica di tutto rispetto.



Ne avevamo lo scorso luglio, quando il Big O si presentava come un progetto effettivamente diverso, ovverosia una macchina che includeva non solo l'hardware di un potente PC, ma anche una PS4, una Xbox One e un Nintendo Switch.



Da allora evidentemente Origin ha ripensato il progetto, realizzando due diversi modelli: uno con integrata una PS4 Pro, uno con integrata una Xbox One S.



Per il resto, abbiamo un processore fino a AMD Ryzen 9 3900X o Intel Core i9 9900K, fino a 32 GB di RAM e una scheda video NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, con SSD come optional.



Il prezzo? Si parte da 2.500 dollari.