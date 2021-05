Outriders: gli oggetti dell'inventario saranno ripristinati, probabilmente oggi

People Can Fly ha annunciato di aver ripristinato gli oggetti dell'inventario di Outriders perduti in seguito al bug che aveva colpito i giocatori dello sparatutto a inizio aprile. Gli oggetti dovrebbero tornare a breve, probabilmente già in giornata. Questa correzione segue la patch correttiva del 15 aprile che aveva impedito la ricomparsa del bug.

I giocatori di Outriders sono stati divisi da People Can Fly in tre categorie che stanno ricevendo i propri oggetti a turno. La categoria A, composta da quelli che erano completamente impossibilitati dal giocare, otterrà tutti gli oggetti equipaggiati, indipendentemente dalla rarità. A questi si sommeranno tutti gli oggetti leggendari nell'inventario. I 20 oggetti non-Leggendari più rari torneranno, insieme a tutti gli Accolades che avevano raggiunto il livello finale: gli accolades non potenziati al massimo non riotterranno i progressi perduti.

Outriders

La categoria B, invece, è composta da quei giocatori che potevano giocare ma che hanno perso parte degli oggetti. Ne loro caso, fino a 20 oggetti leggendari presenti nell'inventario di Outriders saranno ripristinati.

Infine, la categoria C è quella che non è stata colpita. Visto però che per gli sviluppatori è difficile fare distinzione, alcuni giocatori del gruppo C potrebbero comunque ricevere fino a 20 oggetti leggendari precedentemente venduti da un mercante. Speriamo che con questo update il problema di Outriders sia completamente risolto.

Purtroppo c'è un problema che People Can Fly potrebbe faticare a contrastare: alcuni giocatori impediscono ai compagni di ottenere loot, per pura cattiveria.